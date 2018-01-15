У подвійному теракті в Багдаді загинуло майже 30 людей

Іще близько сотні були поранені

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 09:45640

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У подвійному теракті в Багдаді загинуло майже 30 людей
фото з відкритих джерел
Прибиральник підмітає сміття після вибуху

У центрі іракської столиці Багдаді вранці 15 січня терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб. Про це повідомило Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку. Пізніше AFP news повідомило, що у результаті двох вибухів загинули 26 осіб.

Як зазначили у багдадській поліції, кількість жертв може зрости. Деталі інциденту з'ясовуються.

Водночас телеканал Al Arabiya повідомив, що у результаті вибухів у Багдаді загинули щонайменше 27 людей, 90 постраждали. За даними телеканалу, атаку здійснив терорист-смертник. Повідомляють про два вибухи. Теракти сталися в районі аеропорту.

Вибух стався в натовпі на площі, де ведеться торгівля.

Раніше повідомлялося, що 13 січня у Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей дістали поранення.

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