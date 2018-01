У подвійному теракті в Багдаді загинуло майже 30 людей

У центрі іракської столиці Багдаді вранці 15 січня терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб. Про це повідомило Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку. Пізніше AFP news повідомило, що у результаті двох вибухів загинули 26 осіб.

#Iraq: Number of killed and injured reaches 79 following twin bomb blasts in #Baghdad early morning. pic.twitter.com/0LgMvMXblN