У подвійному теракті в Багдаді загинуло майже 30 людей

Прибиральник підмітає сміття після вибуху

У центрі іракської столиці Багдаді вранці 15 січня терорист-смертник вчинив вибух, в результаті чого загинуло щонайменше 16 осіб, поранення отримали 65 осіб. Про це повідомило Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку. Пізніше AFP news повідомило, що у результаті двох вибухів загинули 26 осіб.

#Iraq: Number of killed and injured reaches 79 following twin bomb blasts in #Baghdad early morning. pic.twitter.com/0LgMvMXblN — Rudaw English (@RudawEnglish) 15 января 2018 г.

Як зазначили у багдадській поліції, кількість жертв може зрости. Деталі інциденту з'ясовуються.

Водночас телеканал Al Arabiya повідомив, що у результаті вибухів у Багдаді загинули щонайменше 27 людей, 90 постраждали. За даними телеканалу, атаку здійснив терорист-смертник. Повідомляють про два вибухи. Теракти сталися в районі аеропорту.

Вибух стався в натовпі на площі, де ведеться торгівля.

Раніше повідомлялося, що 13 січня у Багдаді терорист-смертник підірвався біля поліцейського пункту, в результаті чого загинуло вісім осіб, щонайменше десять людей дістали поранення.