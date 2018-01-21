Загиблих в Кабулі українців може бути більше, – МЗС

Павло Улімкін запевнив, що українські дипломати ведуть постійну роботу з місцевою владою

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що кількість загиблих громадян України внаслідок нападу терористів на готель у Кабулі може бути більшою, ніж один. про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Триває постійна робота з владою на місцях», – написав Клімкін у неділю, 21 січня.

Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Як повідомлялося, терористи захопили готель «Інтерконтиненталь» в Кабулі близько 4:00 ранку за місцевим часом в неділю. Після цього розпочалася операція з його звільнення.

Спочатку речник МВС Афганістану Наджіб Даніш повідомив, що під час операції п'ятьох осіб було вбито і ще шістьох поранено, всі вони – афганці. Пізніше повідомили про загибель щонайменше 18 людей і серед них - 14 іноземців.

Офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич інформував, що внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. «Є попередня інформація про те, що загиблий був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії», - зазначається у повідомленні Кирилича.

Він також повідомив, що крім загиблого українця у готелі перебувало ще кілька українських громадян. На місце трагедії виїхав консул.