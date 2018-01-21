Внаслідок теракту в кабульському готелі Intercontinental загинули 9 українців

окрім українців внаслідок теракту загинули грек, німець та громадянин Казахстану

За останніми даними, внаслідок теракту у столиці Афганістану Кабулі загинуло 9 громадян України. Про це пише ВВС з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Як зазначається, окрім українців внаслідок теракту загинули грек, німець та громадянин Казахстану. Між тим, у прес-службі МЗС України, заявили, що кількість загиблих українців може бути більшою, але точну їх кількість у відомстві не уточнили. «Внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України. Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до нас держав, які вже зараз надають допомогу», – сказано у повідомленні МЗС.

У дипломатичному відомстві детальнішу інформацію про трагедію обіцяють повідомити в понеділок, 22 січня.

Під час спецоперації з готелю евакуювали 153 особи, в тому числі 41 іноземця. Готель в неділю повинен був прийняти конференцію з інформаційних технологій.

Нагадаємо, в суботу ввечері афганські спецслужби ліквідували бойовиків, які атакували готель Intercontinental в Кабулі. В результаті спецоперації загинули п’ять осіб, серед них двоє бойовиків, ще шість отримали поранення. Пізніше повідомили про загибель щонайменше 18 людей і серед них - 14 іноземців.

Офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич інформував, що внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. «Є попередня інформація про те, що загиблий був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії», - зазначається у повідомленні Кирилича.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що кількість загиблих громадян України внаслідок нападу терористів на готель у Кабулі може бути більшою. Потім він написав на своїй сторінці у Twitter, що доповів президентові України про загибель 6-ти громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

«Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту», - запевнив він.

У неділю ввечері, з посиланням на іноземних репортерів у Афганістані, «Громадське» повідомило, що серед загиблих українців – 2 жінки, які були бортпровідницями місцевого авіаперевізника Kam Air. Зазначається, що 8 з 9-ти загиблих українців також були співробітниками вищезазначеної авіакомпанії. Цю інформацію підтвердив речник авіакомпанії Хаджи Ракіба.

Міністр внутрішніх справ Афганістану повідомив, що загиблих іноземців, у тому числі й українців, вбили у важкодоступному місці готелю. Їх знайшли тільки під час пошукових операцій. За його словами, під час атаки 42 працівники Kam Air були в готелі. Водночас він додав, що тих, хто вижив, врятували сили США та перемістили у найближчий військовий табір.

Між тим, президент України Петро Порошенко зауважив на своїй сторінці у Facebook, що загиблі українці – справді співробітники авіакомпанії, однак він стверджує, що вона є українською.

Відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, де загинули щонайменше 18 людей, взяло на себе угруповання «Талібан».

До слова, готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року. Тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних осіб.