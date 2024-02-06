Із 2018 року Георгій Сутурін вважався загиблим у Таїланді

У Таїланді виявили Георгія Сутуріна з Львівщини, який майже 5 років вважався загиблим. Він перебуває в міграційному закладі Таїланду, українське МЗС допомагає йому оформити документи для повернення в Україну.

2 лютого російський сайт Meduza опублікував інтервʼю з музикантом російського гурту Би-2 Глєбом Колядіним, якого в січні разом із іншими учасниками групи заарештували в Таїланді за відсутність робочої візи. У інтервʼю він розповів, що в міграційному центрі Бангкока музиканти зустріли українця Георгія Сутуріна, який перебуває там вже три роки. З його слів, Георгій нібито не знає про новини в світі, оскільки з ним не контактували українські служби.

4 лютого товариш Георгія Сутуріна Сергій Федірко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Георгій – альпініст-фотограф, у грудні 2018 року прийшло повідомлення про його загибель, після того звісток про товариша він не отримував.

Історію українця в Таїланді передрукувала низка ЗМІ, після чого на цю інформацію відреагувало МЗС. Речник міністерства Олег Ніколенко в коментарі Liga.netповідомив, що МЗС знає про українського громадянина Георгія Сутуріна. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів.

Зараз дипломати оформлюють йому необхідні українські документи й домовляються про оплату авіаквитка. Олег Ніколенко наголосив, що за цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із Георгієм Сутуріним, розʼяснюючи способи повернення в Україну. Спочатку він планував залишатися на території Таїланду, однак зараз хоче повернутися.

«За ініціативою дипломатів, він також пройшов медичний огляд, стан його здоров'я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності», – зазначив Олег Ніколенко.

Про 58-річного Георгія Сутуріна відомо небагато. Він родом із Червонограда. У 80-90-х активно займався альпінізмом, входив до львівського альпклубу «Скеля», згодом став фотографом. Пізніше переїхав спершу в Київ, а потім у Таїланд.