На виклик бригада виїжджала вночі 18 листопада

У Тернополі бригада екстреної медичної допомоги врятувала життя сторічної пацієнтки. Про це повідомили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільщини у вівторок, 18 листопада.

На виклик прибула бригада, яка діагностувала у жінки фібриляцію передсердь із тахісистолією шлуночків. За допомогою спеціальних приладів медикам вдалося успішно відновити її серцевий ритм.

«Медики провели синхронізовану електричну кардіоверсію — контрольований електричний імпульс, "синхронізований" із зубцем R на ЕКГ. Після процедури ритм серця відновився, а стан жінки стабілізувався», – йдеться в повідомленні.

Медики пояснили, що фібриляція передсердь із тахісистолією шлуночків – це дуже небезпечний стан, що призводить до серцевої недостатності, інфарктів Міокарда та смерті. Під час надання першої медичної допомоги, щоб врятувати життя людини, зараз застосовують такий спосіб як «Синхронізована електрична кардіоверсія». Цю медичну процедуру проводять під короткочасним наркозом. Серцевий ритм людини нормалізують за допомогою синхронізованого електричного розряду. Раніше такі операції проводили в стаціонарі.

«Той факт, що успішні кардіоверсії провели бригади екстреної медичної допомоги не в стаціонарі, а на місці виклику, а пацієнтка була поважного віку, свідчить про високий професіоналізм та оперативність наших медиків», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що тієї ж доби інша бригада екстреної допомоги провела подібну процедуру для пацієнтки віком 90 років. У неї теж були проблеми з серцевим ритмом, що загрожувало зупинці серця.