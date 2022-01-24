Комісія звернулася до обласного департаменту з проханням відкрити другу опорну лікарню для лікування дітей з ковідом

У Тернопільській громаді за останні 10 днів фахівці фіксують різке збільшення хворих на ковід дітей. Через це сьогодні на засіданні міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом вирішили посилити карантинні обмеження. А департамент охорони здоров'я розгорнув додаткове опорне інфекційне відділення в ще одній медичній дитячій установі.

З 26 січня у Тернополі заборонять роботу розважальних закладів після 22:00, закриють дитячі ігрові кімнати, диско-клуби, а також скасують проведення усіх масових заходів на території Тернопільської громади. Міський голова Тернополя Сергій Надал під час засідання штабу наголосив, що за останні кілька днів спостерігається різкий ріст захворюваності на ковід серед дітей. За даними комісії, лише за останні 10 днів зафіксовано 93 випадків серед неповнолітніх.

«Значно збільшилася кількість людей з коронавірусною інфекцією, які перебувають в медичних закладах. Спостерігається ріст захворюваності серед дітей. За результатами роботи штабу прийнято ряд додаткових обмежень на території громади. Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль відноситься до «помаранчевої» зони, тому ми повинні запроваджувати додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності», – відзначив міський голова Сергій Надал.

За останні три дні в міську дитячу лікарню, яка є опорним закладом для лікування дітей з ковідом, поступило кілька десятків пацієнтів. Завантаженість ліжок зросла до 88%.

«Два роки тернопільська комунальна дитяча лікарня є опорним закладом для лікування дітей з ковідом. Але за ці роки я не бачила такого масового надходження хворих пацієнтів, яке відбувалося цих кілька днів. Навантаженість ліжок в п'ятницю, 21 січня, склала 88%. І ми звернулися до обласного департаменту охорони здоров'я, щоб розгорнули опорне ковідне відділення ще в одній лікарні», – розповідає заступниця начальника управління охорони здоров'я міської ради Ірина Питель.

На засіданні оперативного штабу постановили припинити роботу ігрових дитячих кімнат та дискотек у Тернополі. Ресторани, кафе, їдальні та харчевні працюватимуть до 22:00. А тим, кому було подовжено режим роботи, тимчасово призупинити його. Виключення – здійснення адресної доставки замовлень та замовлень навиніс.

У громаді скасували проведення усіх масових заходів в приміщеннях та на дворі. А також обмежили відвідування тернополянами міської ради та структурних підрозділів.

Стосовно навчання в школах Тернополя, то учнів старших класів на дистанційне навчання переводитимуть лише в тому випадку, коли серед дітей чи педагогів буде виявлено хворого на Covid-19.

А школярів молодших класів на дистанційне навчання наразі переводити не планують, лише класні керівники та директори повинні чітко контролювати епідеміологічні вимоги в приміщеннях.

Наразі, в тернопільській дитячій лікарні перебуває 58 пацієнтів – 38 дітей та 20 батьків. Один хворий – на кисневій підтримці через маску, ще 4 людини – на кисневому концентраторі.