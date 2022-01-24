Із коронавірусом у лікарню на Орлика потрапило тритижневе немовля
Зараз малюкові легше, із реанімації його вже перевели в одне з відділень медзакладу
До дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика потрапив наймолодший пацієнт, який заразився коронавірусом, — тритижневе немовля. Коли медики привезли дитину, то помітили, що вона має високу температуру, млявість та відмовляється від їжі. Лікарі зробили їй антиген-тест, який і показав позитивний результат. Про це розповіла педіатриня діагностично-ізоляційного відділення дитячої лікарні Першого ТМО Львова Тетяна Маланчук.
«У родині на коронавірус захворіла старша дитина, вона й заразила малюка. ШВЛ-апарату немовля не потребувало, воно отримувало антибактеріальну та інфузійну терапії, ми дали йому також жарознижувальні ліки», – розповіла Тетяна Маланчук.
До слова, зараз у Covid-відділенні лікарні на Орлика перебуває понад сорок дітей з коронавірусом. Аби ваші діти не потрапили в цю статистику, лікарі радять обмежити їхні зустрічі й спілкування з ровесниками, а також просять не забувати про дотримання соцдистанції.
Зазначимо, що наприкінці минулого тижня Львівщина вийшла на перше місце в Україні за кількістю хворих. Із понеділка, 24 січня, учнів 5-11 класів усіх шкіл Львова на два тижні перевели на дистанційне навчання. Що стосується учнів молодших класів, то директори шкіл самі будуть вирішувати, чи переводити їх на дистанційне навчання.