На місце ДТП патрульних не викликали

На проспекті Злуки у Тернополі водій таксі збив велосипедиста. Аварія сталася у момент, коли таксист повертав на бічну вулицю і через потік автомобілів не помітив велосипедиста, який рухався по головній дорозі. Момент ДТП велосипедист зняв на відеореєстратор і опублікував запис 13 серпня.

Сама аварія за участю таксиста та велосипедиста трапилася 10 серпня. Опублікований запис з камер спостереження спровокував дискусії серед тернополян, оскільки багато хто з них вирішив, що у ДТП потрапив електросамокат з популярного прокату.

У прес-службі патрульної поліції Тернопільщини ZAXID.NET розповіли, що до них виклик на це ДТП не надходив. А от постраждалий Ярослав Курус розповів, що з водієм таксі вони порозумілися на місці пригоди і мирно розійшлися, склавши європротокол. Тепер чоловік лікується вдома, адже серйозних ушкоджень не отримав.

«Я не очікував, що мене зіб'є автомобіль. Вся річ в тому, що через обмежену видимість ні я не міг побачити таксиста скоріше, ні він мене, бо йому заважала зустрічна машина. За правилами ПДР, таксист мав би мене пропустити, але ми уклали мировий договір і не викликали патруль. Зараз лікуюся вдома, маю кілька забоїв. Від тяжких травм мене врятував шолом. Я завжди їжджу в ньому, це мій пасивний захист», – розповів ZAXID.NET Ярослав Курус.

Він також додав, що найбільше його обурило те, що багато хто писав і коментував, що він їхав на електросамокаті, хоча це був електровелосипед.