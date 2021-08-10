Нічого не сказавши батькам, хлопчик взяв велосипед і вирушив до бабусі в лікарню

Працівники Патрульної поліції Тернопільщини зупинили на міжнародній трасі Тернопіль–Львів дев'ятирічного хлопця, який велосипедом їхав до бабусі у лікарню. Хлопчик виїхав велосипедом із села Озерна і вирішив проїхати 12 км трасою до Зборова. Втім, за 10 км від дому його зупинили поліцейські.

«Близько 11-ї години ранку, патрулюючи на автодорозі М-09 інспектори помітили малолітню дитину, яка трасою їхала на велосипеді. Екіпаж одразу ж зупинився, щоб запитати, що дитина сама робить на дорозі з інтенсивним рухом. Тернопільським патрульним дев'ятирічний хлопчик розповів, що вирішив поїхати до бабусі в лікарню, щоб їй не було сумно», — повідомляють на офіційній сторінці патрульної поліції Тернопільської області.

Хлопець пояснив патрульним, що батькам нічого не розповідав, а просто взяв велосипед, щоб швидше доїхати до бабусі. Поліцейські одразу ж зв’язалися із батьками.

«Схвильований батько, прибувши на місце події, розповів патрульним, що вже шукав свого сина і навіть подумати не міг, що він так далеко вирішить поїхати. Інспектори провели профілактичну бесіду з батьками щодо виконання ними своїх обов’язків», – додали правоохоронці.

Загалом, дитина подолала більше десяти кілометрів від свого дому у напрямку Зборова. І за цей час ніхто його не зупинив і не поцікавився, чому він сам перебуває на швидкісній трасі.