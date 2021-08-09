У неділю, 8 серпня, на озері Світязь надзвичайники врятували шістьох людей. Через шторм, який несподівано розпочався на озері, перекинулась байдарка з трьома людьми. Також від берега віднесло катамаран з трьома неповнолітніми хлопцями, які були без рятувальних жителів. Усіх потерпілих працівники ДСНС доправили до берега.

Як інформує прес-служба ДСНС Волині, шторм на озері Світязь розпочався близько 13:00 у неділю, 8 серпня. Рятувальник на пості помітив у бінокль, що на водоймі перекинулась байдарка. Всі троє людей були у рятувальних жилетах.

Також у цей же час на лінію «101» зателефонували троє неповнолітніх хлопців, яких на катамарані віднесло від берега. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця управління ДСНС Волині Ірина Варварук, катамаран став некерованим, тож самотужки дістатись до берега хлопці не могли. Крім того, усі вони були без рятувальних жилетів. Відомо, що це жителі міста Ківерці, їм по 16 та 17 років.

Дві бригади рятувальників-водолазів вирушили на допомогу потерпілим. Близько 13:40 усіх доправили на берег. У результаті події ніхто не постраждав, від медичної допомоги відпочивальники відмовились. З неповнолітніми хлопцями, які катались на катамарані без рятувальних жилетів, рятувальники провели профілактичну бесіду.