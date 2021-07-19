На багатодітну матір з села Космирин на Тернопільщині склали протокол за неналежне виховання дітей через те, що її неповнолітній син проїхався автомобілем по селу. Інцидент стався ще в травні 2021-го, коли чоловіка не було вдома, а жінка доглядала двомісячне немовля. Суд врахував, що про жінку в селі відгукуються добре, і вирішив обмежитись усним зауваженням.

Про постанову суду у понеділок, 19 липня, повідомило видання Тернопільській події. Сама жінка під час судового засідання пояснила, що не знала, що її син без дозволу взяв авто. У той день вона доглядала вдома двомісячне немовля, а чоловіка не було в будинку. Тоді її старший син без дозволу взяв ключі від ВАЗ-2001 і вирішив покататися селом.

Працівники поліції встановили, що хлопець виїхав з дому, проїхав невелику кількість по сільській вулиці, розвернувся і поїхав додому. У цей момент поліція і зупинила його.

Жінка просила суворо її не карати, врахувати, що на утриманні у неї п'ятеро дітей. Вона провела виховну розмову з дитиною та запевнила, що більше такого не повториться. І суддя Бучацького райсуду Інна Тхорих вирішила звільнити багатодітну матір від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

«Звільнити від адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП у зв`язку з малозначністю вчиненого й обмежитись усним зауваженням», – йдеться у постанові Бучацького районного суду.