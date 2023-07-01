Від травм постраждала померла у лікарні

У Тернополі в результаті ДТП на автовокзалі померла 65-річна жінка. Рейсовий автобус наїхав на постраждалу заднім ходом. Бригада швидкої допомоги завезла жінку в лікарню, однак через день вона там померла.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у п’ятницю, 30 червня, близько 18:00 у Тернополі на території автовокзалу. 65-річна жителька Кременецького району приїхала в обласний центр по своїм справам. Коли переходила дорогу біля стоянки автовокзалу, то її збив рейсовий автобус, котрий як раз виїжджав з терміналу. Жінка впала і опинилася під транспортом.

«За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, який виконував міжміський рейс, під час початку руху допустив наїзд заднім колесом на жінку, яка впала під транспортний засіб», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Люди оперативно витягнули постраждалу з-під автобуса. На автовокзал викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців. Медики діагностували травми різного ступеню в жінки та завезли її в лікарню. Однак, на наступний день 65-річна жителька Кременеччини померла.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини).