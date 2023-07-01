Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню

У п’ятницю, 30 червня, у селищі Східниця на Львівщині трапилась ДТП за участі авто Tesla та мотоцикла, яким керував 17-річний підліток. Хлопець отримав травми та був доставлений у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталася 30 червня на вулиці Тараса Шевченка у селищі Східниця Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілем Tesla, яким керувала 35-річна жителька Східниці, та мотоциклом Yokomoto HT250-3 під керуванням 17-річного мешканця одного з сіл району.

Відбулося зіткнення між автомобілем Tesla та мотоциклом

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.