Аварія трапилася на вул. Будного біля «Білого замку»

У Тернополі внаслідок аварії травми отримали шестеро людей, cеред них – двоє дітей. В ДТП зіткнулися автомобілі Citroen DS4 та Hyundai Santa Fe. Попередня причина зіткнення порушення правил дорожнього руху.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу, 1 липня, близько 19:00 на вулиці Будного поблизу «Білого замку» та автозаправки. За попередніми даними, водій автомобіля марки Citroen DS4 їхав в напрямку вулиці Шептицького. Однак, раптово виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Hyundai Santa Fe, в якому перебували двоє дорослих та двоє дітей.

«У результаті ДТП травми отримали шестеро осіб: водій та пасажирка Citroen DS4, а також керманич позашляховика, його дружина та двоє неповнолітніх дітей, віком 14 та 10 років. Їх усіх доправили до лікарні», – повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

Очевидці на місце аварії викликали швидку медичну допомогу та правоохоронців. Медики оперативно доправили усіх постраждалих в медзаклади Тернополя. Наразі загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. Вирішується питання про внесення факту ДТП до ЄРДР за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).