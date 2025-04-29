У Тернополі встановлять дев'ять зарядних станцій для авто на комунальних землях
Зарядні станції розташують в центрі та на вулицях біля центрального ринку
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У Тернополі визначили дев’ять майданчиків, на яких встановлять зарядні станції для електрокарів. Вони розташовані переважно в центрі міста та на вулицях, прилеглих до центрального ринку. Зарядні станції облаштують на землях, комунального призначення. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.
Наразі у міській раді ще не знають, яка саме компанія встановлюватиме зарядні станції і обслуговуватиме їх. На виконкомі лише затвердили положення про встановлення станцій зарядки електромобілів. Такі майданчики розміщуватимуться за адресами:
- вул. Андрея Шептицького – в районі розважального комплексу «GardenHall»:
- вул. Андрея Шептицького – в районі будівлі «Збруч»;
- вул. Замкова – біля пологового будинку;
- бульв. Тараса Шевченка – поблизу магазину «КТС»;
- бульв. Тараса Шевченка – біля Центрального універсального магазину;
- вул. Старий ринок – поблизу заїзду до готелю «Тернопіль»;
- вул. Паращука – навпроти Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької;
- вул. Івана Мазепи – в межах будинку Івана Мазепи, 2;
- вулиця Маркіяна Шашкевича – біля закладу «Стара піцерія».
Усі зарядні станції повинні мати потужність не менше 60 кВт. Більша частина станцій розміщуватиметься на місцях для паркування автомобілів. Також в міській раді зазначили, що чекають на пропозиції про розміщення таких станцій і на приватних ділянках.