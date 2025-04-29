Наразі невідомо, коил встановлять зарядки для авто

У Тернополі визначили дев’ять майданчиків, на яких встановлять зарядні станції для електрокарів. Вони розташовані переважно в центрі міста та на вулицях, прилеглих до центрального ринку. Зарядні станції облаштують на землях, комунального призначення. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Наразі у міській раді ще не знають, яка саме компанія встановлюватиме зарядні станції і обслуговуватиме їх. На виконкомі лише затвердили положення про встановлення станцій зарядки електромобілів. Такі майданчики розміщуватимуться за адресами:

вул. Андрея Шептицького – в районі розважального комплексу «GardenHall»:

вул. Андрея Шептицького – в районі будівлі «Збруч»;

вул. Замкова – біля пологового будинку;

бульв. Тараса Шевченка – поблизу магазину «КТС»;

бульв. Тараса Шевченка – біля Центрального універсального магазину;

вул. Старий ринок – поблизу заїзду до готелю «Тернопіль»;

вул. Паращука – навпроти Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької;

вул. Івана Мазепи – в межах будинку Івана Мазепи, 2;

вулиця Маркіяна Шашкевича – біля закладу «Стара піцерія».

Усі зарядні станції повинні мати потужність не менше 60 кВт. Більша частина станцій розміщуватиметься на місцях для паркування автомобілів. Також в міській раді зазначили, що чекають на пропозиції про розміщення таких станцій і на приватних ділянках.