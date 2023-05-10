Ще дев'ять життів врятовано

Протягом доби у трьох українських лікарнях медики констатували клінічну смерть трьох людей. У всіх випадках – через інсульт, несумісний з життям. Родичі померлих дали згоду на забір органів, повідомили 10 травня в Українському центрі трансплант-координації.

Забір органів від померлих донорів провели медичні команди у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, центральній міській лікарні Івано-Франківська і Полтавській обласній лікарні ім. М. Скліфосовського.

Уже в найближчі години після вилучення органів пересадки провели у кількох центрах трансплантації, а саме в Першому медичному об’єднанні м. Львова, в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, Національному Інституті хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова й Інституті серця. Загалом проведено дев’ять рятівних трансплантацій: пересаджено 6 нирок, дві печінки і серце.

За перший квартал 2023 року в Україні, повідомили у Центрі, проведено 124 органні трансплантації, з них 60% від померлого донора. До нинішнього року забір органів проводили у 39 лікарнях України, цьогоріч перелік лікарень, де проводили вилучення органів у померлого донора, доповнили ще 13 медичних закладів.