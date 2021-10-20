Поліція Німеччини, Італії та Болгарії затримала 11 осіб та здійснила обшуки у 46 житлових та комерційних приміщеннях в рамках розслідування податкового шахрайства італійської мафії.

Як повідомляє Reuters, основні підозрювані належать до італійського мафіозного клану «Ндрангета» та звинувачуються у створенні злочинної організації, а також податковому шахрайстві на суму 13 мільйонів євро.

Четверо людей було затримано у Німеччині, шестеро — в Італії та одна — у Болгарії. У ході операції поліція вилучила вагомі докази вчинених злочинів, зокрема декілька автомобілів класу люкс.

Вважається, що злочинці незаконно претендували на отримання податку на додану вартість, продаючи ексклюзивні автомобілі по декілька разів у різних країнах Європи.