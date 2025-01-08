У 2025 році в центрі Хмельницького облаштують пʼять зон для платного паркування автомобілів. Наразі у місті є один платний майданчик – на вулиці Львівське шосе поблизу речового ринку. Про це повідомило 8 січня Суспільне з посиланням на директора комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту Віталія Когута.

Нині єдина платна парковка у Хмельницькому – на Львівському шосе, вона вміщує 130 транспортних засобів. Вартість паркування за годину складає 15 грн.

«Оплатити можна різними способами – готівкою через термінали паркування, які розташовані на майданчику. Також на кожній опорі є інформаційні таблички з QR-кодом. Там можна скачати на телефон додаток і надалі ним користуватись, або через скачану програму оплатити», – розповів Віталій Когут.

За словами Віталія Когута, цього року в центральній частині міста планують зробити ще пʼять зон для платного паркування автомобілів.

«Синя розмітка вздовж дороги на центральних вулицях міста, яку водії вже бачили – це розмітка для майбутнього платного паркування. Вже коли встановлять там термінали для оплати, інформаційні таблички, дорожні знаки – тоді запрацюють платні майданчики. Не можу поки сказати, коли діятимуть ці платні парковки. Але це буде у першому півріччі 2025 року», – зауважив директор комунального підприємства.

Нові паркувальні майданчики з'являться за такими адресами:

вул. Староміська – від Грушевського до Кам’янецької – 131 паркомісце;

вул. Вайсера – від Володимирської до Кам’янецької – 120 паркомісць;

вул. Грушевського – від Володимирської до Староміської – 166 паркомісць;

вул. Соборна – від Героїв Майдану до Прибузької – 173 паркомісця;

вул. Проскурівського підпілля – від Подільської до Вайсера – 38 паркомісць.

Як зазначив Віталій Когут, на цих ділянках враховано не менше 10% від загальної кількості паркомісць для людей з інвалідністю, які будуть розподілені на всій паркувальній ділянці центральних вулиць.

«Ще немає рішення по вартості однієї години паркування. Оплату за користування платними майданчиками контролюватиме інспекція з паркування. Усі гроші від платників будуть надходити до міського бюджету», – додав Віталій Когут.