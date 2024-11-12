Дві нові парковки почнуть діяти з 15 листопада

В Чернівцях на засіданні виконкому 12 листопада затвердили дві нові платні парковки та доручили комунальному підприємству розробити паспорти на ще п’ять додаткових паркувальних майданчиків. Раніше на цих адресах чернівчани могли паркуватися безкоштовно. В середньому на кожній парковці буде доступно близько 20 місць для паркування авто.

Нові парковки з’явилися біля собору на вулиці Кафедральній та біля ринку «Буковинський» за адресою Небесної Сотні. Працюватимуть вони з 9:00 до 19:00 щодня. Після вказаної години паркування для авто буде безкоштовним. На цих паркінгах доступно 12 і 13 місць для паркування відповідно. Чернівецьке комунальне підприємство «МіськШЕП» вже розробила паспорти для майданчиків. До 15 листопада також підприємство має подати тарифи на паркування для авто.

Також у Чернівецькій міській раді планують встановити тарифи на п’яти паркувальних майданчиках, які раніше були безплатними. Рішення про це ухвалили також на виконкомі 12 листопада.

Нові парковки будуть на вулицях:

Елієзера Штейнбарга;

Степана Бандери (ділянки від вулиці Банкової до вулиці Адама Міцкевича);

Миколи Гоголя;

Митрополита Гакмана Євгена (права сторона дороги від вулиці Головної до вулиці Ольги Кобилянської);

проспекті Незалежності (з обох боків дороги від вулиці Небесної Сотні до вулиці Героїв Майдану).

Додамо, що в Чернівцях наразі є 27 майданчиків для паркування. Тариф на паркінг залежно від зони паркування складає від 10 до 20 грн.