Земля біля собору перебуває в користуванні комунального підприємства, але доступу до неї не має

У Чернівцях священники та парафіяни Свято-Духівського собору Української православної церкви Московського патріархату протестували проти облаштування комунальної парковки поблизу церкви. Земля біля собору перебуває в користуванні комунального підприємства «МіськШЕП», але доступу в комунальників до неї немає. Натомість там паркуються священники та працівники собору.

Біля Свято-Духівського собору, що на вул. Головній, 85 в Чернівцях, священнослужителі та парафіяни 12 серпня влаштували несанкціонований протест. На земельну ділянку поруч з храмом приїхала комунальна техніка та працівники «МіськШЕП». Вони мали нанести розмітку на майданчик для облаштування комунальної парковки. Однак їм це не дозволили зробити прихильники та священники УПЦ МП.

На місце працівники комунального підприємства викликали поліцію, розповів начальник комунального підприємства «МіськШЕП» Григорій Оробець, повідомляє «Молодий Буковинець».

Посадовець зазначив, що вони діють у межахзаконодавства, адже 25 квітня 2024 року на сесії Чернівецької міськради депутати ухвалили рішення передати зазначену ділянку у користування КП «МіськШЕП» для облаштування комунальної парковки.

«Роботи мали розпочатися влітку. В підприємстві розробили паспорт паркувального майданчика. Його затвердила поліція. Документ отримали два тижні тому і вирішили взятися за облаштування парковки», – розповів Григорій Оробець.

Однак представники Свято-Духівського собору почали протистояти. Зі священниками комунальники провели розмову про початок робіт, але і це не дало результату.

«Нібито спочатку вони нас зрозуміли, а бачимо, що розуміння немає жодного. 12 серпня планували почати там роботи і нанести розмітку. На парковку мала заїхати техніка, але це не дали зробити священники, парафіяни, охоронці. Всі вийшли до в’їзду і сказали, що не дадуть нам нічого зробити», – розповів Григорій Оробець.

Священнослужителі, за словами посадовця, кажуть, що ділянку у них відібрали незаконно, але звертатися з цього приводу в суд не хочуть. Наразі лише блокують заїзд комунальної техніки.

Комунальна парковка на території Свято-Духівського собору розрахована на 25 місць. Вона за проєктом рішення міськради має бути платною. Кошти з неї надходитимуть до міського бюджету. На ділянці мають встановлять паркомати. Щоправда, тариф виконавчий комітет поки що не затвердив.