Скульптуру встановили у 1979 році у памʼять про прорадянську демонстрацію у Львові в 1936 році

На розі вул. Саксаганського та просп. Шевченка в центрі Львова, в межах декомунізації, демонтували радянський барельєф, присвячений революціонерам львівського пролетаріату. Демонтовану скульптуру передадуть на зберігання в музей «Територія терору».

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, рішення про демонтаж барельєфу на перетині вул. Саксаганського, 2 та просп. Шевченка, 36 ухвалили на засіданні комісії про деколонізацію. Барельєф був розміщений на стіні будинку на вул. Саксаганського, поруч була таблиця з підписом: «Учасникам революційного виступу львівського пролетаріату у квітні 1936 року». За радянський часів тут відбувались акції комуністів.

16 листопада скульптурну композицію демонтували і перенесли на зберігання в музей «Територія терору». Бронзовий барельєф на стіні будинку вул. Саксаганського авторства Теодозії Бриж був встановлений у 1979 році. Він присвячений прорадянській демонстрації безробітних 14 квітня 1936 року, де під час розгону поліції смертельно поранили демонстранта Владислава Козака.

«Складовою частиною цього мистецьки виконаного пам’ятного знаку був лист бронзи з відповідним карбуванням на тротуарі, що символізував кров на бруківці, пролиту львівськими пролетарями в революційній боротьбі з буржуазно-поміщицько польською владою. Але у 2008 році цю “калюжу крові” поцупили мисливці за кольоровими металами», – повідомляє Збруч.

Крім цього, 16 листопада демонтували й інформаційну таблицю на вул. Каліча Гора, 6. Таблиця інформувала про те, що з 1946 до 1992 року ця вулиця була названа на честь Владислава Козака.

Нагадаємо, минулого тижня з Пагорба слави у Львові демонтували скульптури радянських воїнів.