На вул. Словацького стався порив на магістральній водопровідній мережі

Вранці у п’ятницю, 7 липня, на вул. Словацького стався порив на магістральній водопровідній мережі. Для ліквідації прориву вулицю перекриють, а також вимкнуть водопостачання до прилеглих вулиць. За даними Львівської міськради, без води залишились 25 вулиць.

На місці прориву працюють ремонтні бригади «Львівводоканалу». Для ліквідації пориву вимкнуто подачу води у мікрорайон довкола вул. Словацького, забирають припарковані машини біля місця пориву і перекриють вулицю для проведення ремонтних робіт.

«Ремонтні роботи плануємо завершити до 17:00 год. Вже зараз на місці працюють наші ремонтні бригади. Чекаємо на поліцію, щоб перекрити вулицю. Усі припарковані машини біля місця пориву забрали, щоб мати доступ до водопроводу», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

На час ремонтних робіт припинено водопостачання до будинків на вулицях: Волошина, Білозіра, Гребінки, Григоровича, Дудаєва, Князя Романа, Ковжуна, Костюшка, Лепкого, Листопадового Чину, Мартовича, Менцинського, Нижанківського, Огієнка, Поповича, Саксаганського, Січових Стрільців, Словацького, Стецька, Томашівського, Університетська, Фредра, Шопена, Щепкіна та просп. Шевченка.