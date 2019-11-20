За побиття трьох дівчат у центрі Львова затримали раніше судимих чоловіків

Раніше засуджені чоловіки увірвалися до квартири і там побили трьох дівчат

У вівторок, 19 листопада, близько 22:00 до поліції надійшов виклик, що до орендованої квартири у центрі Львова, увірвалися двоє чоловіків. Про цей інцидент поліцію повідомив знайомий однієї з дівчат, яка зателефонувала йому із квартири і попросила допомоги. Вона розповіла йому, що двоє невідомих увірвались у квартиру і вимагали у трьох дівчат гроші. Після того дівчина кинула слухавку і більше на дзвінки не відповідала, повідомила у середу, 20 листопада, Патрульна поліція Львівської області.

Коли патрульні прибули на місце виклику, то за зачиненими дверима квартири почули крики про допомогу. Поліцейські одразу вибили двері до помешкання. У квартирі був безлад, а одна кімната була зачинена на ключ. Саме з цієї кімнати лунали жіночі крики по допомогу. Злочинці на вимогу відчинити двері не реагували, тому правоохоронцям довелось їх вибити.

Патрульні затримали раніше судимих за тяжкі злочини двох чоловіків, які били дівчат та вимагали віддати їм гроші (фото Патрульної поліції)

Коли поліцейські увійшли до кімнати, там були троє побитих дівчат та двоє зловмисників. Правоохоронці затримали нападників. З'ясувалось, що це раніше судимий за вбивство 32-річний львів’янин та ще один 32-річний мешканець іншої області, який раніше відбував покарання за розбій та грабіж. Поліція відмовилась назвати вік постраждалих дівчат і те, чи вони є мешканками Львова, чи приїхали до міста в гості. Поліція також не повідомляє на якій вулиці трапився цей інцидент.

Зі слів потерпілих дівчат, вони не були знайомі зі своїми кривдниками. Чоловіки вдерлися до квартири відібрали у дівчат мобільні телефони, особисті речі та вимагали гроші.

На зловмисників вже відкрили кримінальне провадження за замах на злочин (ч.3.ст.15 ККУ) та грабіж (ч.3.ст.186 ККУ). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.