46-річний дрогобичанин побив 9-річного однокласника свого сина просто на уроці

У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який під час уроку побив однокласника свого сина. Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації поліції Львівської області, подія сталася 26 вересня в одній з дрогобицьких шкіл під час уроку математики.

«Як встановили поліцейські під час досудового розслідування, в одній із дрогобицьких шкіл на уроці математики 46-річний місцевий мешканець зайшов у клас та завдав кількох ударів 9-річному учневі. Спроби вчительки перешкодити чоловіку виявились марними. Також встановлено, що в такий спосіб батько вирішив покарати кривдника свого сина, учня цього ж класу», – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до п’яти років. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.