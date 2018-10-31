Через смертельну ДТП у центрі Львова закриють пішохідний перехід

Автомобіль КамАз смертельно травмував жінку

Заступник міського голови Львова з економічних питань Геннадій Васьків відреагував на звернення депутата ЛМР Юрія Кужелюка і доручив Галицькій та Личаківській райадміністраціям закрити або змінити розташування пішохідного переходу на пл. Соборній, де 31 жовтня зранку сталася смертельна ДТП.

Нагадаємо, ДТП, внаслідок якої загинула жінка 1941 року народження, трапилась близько 9:00. Водій вантажівки стверджував, що пропустив кількох перехожих, а жінку не помітив.

Після цього інциденту депутат ЛМР Юрій Кужелюк запропонував на нараді у мерії закрити цей пішохідний перехід.

«Там проходить межа між Личаківським та Галицьким районами. Той перехід іде прямо по трамвайні стрілці, також він зовсім не пристосований для людей з інвалідністю. Біля розвороту трамвая стоять припарковані машини, через що людям важко переходити. Давайте приймемо рішення, закриємо цей перехід і встановимо турнікети», - запропонував Кужелюк.

Своєю чергою заступник міського голови Геннадій Васьків доручив Галицькій та Личаківській адміністрації разом з міською комісією з безпеки дорожнього руху до наступного тижня вирішити питання з цим переходом. Зокрема, посадовці мають вирішити, чи потрібно цей перехід закривати.

За даними карти ДТП​, востаннє аварія з пішоходом на цій ділянці трапилась 6 вересня 2016 року. Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми.

Додамо, що найближчий від місця ранкової ДТП пішохідний перехід розташований за 20 метрів перед поворотом на вул. Пекарську.