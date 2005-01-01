У центрі Львова відновили незаконний літній майданчик закладу «П’яна вишня»

Заклад продовжує приймати відвідувачів на вулиці

Заклад «П’яна вишня» на пл. Ринок, 11, у Львові відновив незаконний літній майданчик через день після його демонтажу. За повідомленням видання «Твоє Місто», раніше демонтовані столики повернули на тротуар у п'ятницю, 8 червня. Працівники «П’яної вишні» продовжують обслуговувати клієнтів на вулиці.

«Заклад «П’яна вишня» один із найпопулярніших закладів. Заклад працює вже три роки і щороку ми подаємо запит на дозвіл на встановлення літнього майданчика, але комісія нам відмовляє. Ми вважаємо, що це несправедливо, оскільки він відповідає всім нормам і ми подаємо весь необхідний пакет документів», – прокоментувала ZAXID.NET ситуацію з відновленням майданчиків PR-менеджерка Холдингу емоцій «!FEST» Оксана Ємець.

Вона додала, що її компанія сплатила витрати на демонтаж майданчика і повернула столики. «!FEST» знову подаватиме запит на встановлення літнього майданчика біля «П’яної вишні».

Нагадаємо, що в середу, 6 червня, працівники адміністративно-технічного управління ЛМР здійснили демонтаж незаконного літнього майданчика на пл. Ринок, 11. Демонтаж відбувся у присутності правоохоронців. В адміністрації закладу вилучили столи, які розташовувались на тротуарі без необхідних дозволів.

Перед проведенням примусового демонтажу КП «Адміністративно-технічне управління» попереджало власників приміщення ТзОВ «Бізнес-центр Лемки» про вимогу забрати столи з вулиці.

Нагадаємо, що демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано.

Власники можуть повернути свої конструкції, оплативши витрати на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання відкритих літніх майданчиків.

Моноресторан «П’яна вишня» належить до мережі львівського Холдингу емоцій «!FEST». У меню цього закладу є лише один алкогольний напій – вишнева настоянка.