У Львові власник крамниці побив працівника комунальної служби

Власник закладу бив інженера кулаками і відібрав у нього відеокамеру

У середу, 6 червня, власник крамниці юверлірних виробів напав на інженера оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління». За інформацією прес-служби комунального підприємства, інцидент трапився близько 15:30.

Інженер комунального підприємства Ігор Мартинюк здійснював демонтаж самовільно встановлених рекламних конструкцій закладу під назвою «Срібна історія», розташованого на вул. Лесі Українки, 15. Під час демонтажу на нього напав власник крамниці.

«Я пояснив ситуацію працівниці закладу. Вона зателефонувала до власника. Прийшов невідомий чоловік і почав зі мною агресивно спілкуватися. Вирвав у мене з рук наказ про демонтаж і порвав його. Далі він наніс мені три удари кулаками в грудну частину і зірвав нагрудний відеореєстратор, який фіксував перебіг ситуації», – розповів ZAXID.NET про обставини інциденту Ігор Мартинюк.

Після нападу власник крамниці здійснив невдалу спробу відібрати в працівника комунальної служби мобільний телефон. Після приїзду на місце керівника відділу комунального підприємства та працівників патрульної поліції нападник зачинився в приміщенні.

Через деякий час власник крамниці вийшов поспілкуватися з працівниками поліції. Спочатку нападник заперечував звинувачення в тому, що він відібрав відеореєстратор. Потім відповів правоохоронцям, що він його не віддасть.

Власник крамниці агресивно реагував на спроби з'ясувати обставини інциденту (відео Наталії Губчакевич)

Нежитлове приміщення на вул. Лесі Українки, 15 площею 162 м² орендують приватні підприємці Василь та Оксана Мачеуси. Через несплату оренди і хронічну заборгованість управління комунального майна Львівської міськради понад 10 років намагається відсудити у них три приміщення у центрі міста.

До слова, саме у приміщенні на вул. Лесі Українки, 15 свого часу діяв відомий бар «Правий сектор», який до однойменного руху не мав жодного стосунку.

Судячи з фото та відеоматеріалів з місця події, нападником виявився саме Василь Мачеус. Згодом на місці інциденту з'явилася й Оксана Мачеус. Разом із працівницею крамниці вона повернула відеореєстратор Ігореві Мартинюку в присутності поліції.

Орендарі приміщення крамниці врешті повернули відібрану камеру (відео - Наталії Губчакевич)

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