Мер Львова преміював інженера ЛКП за «героїчний вчинок»

Мер Львова подякував Ігореві Мартинюку від імені громади міста

У п'ятницю, 8 червня, під час засідання виконкому ЛМР мер Львова Андрій Садовий відзначив працівника КП «Адміністративно-технічне управління» Ігоря Мартинюка, який зазнав нападу під час виконання службових обов'язків.

Інженер Ігор Мартинюк проводив демонтаж самовільно встановленої конструкції на вул. Лесі Українки, 15. Під час демонтажу на нього напав і побив власник крамниці юверлівних виробів.

Мер Львова Андрій Садовий подякував працівникові комунального підприємства за мужню і професійну поведінку під час конфліктної ситуації.

«Пан Ігор здійснив героїчний вчинок. Він демонтовував самовільно встановлену рекламу і наразився на протидію власника, який порушує закон і здоровий глузд. Велика вам подяка від імені громади міста Львова», — звернувся до інженера Андрій Садовий. Мер Львова також доручив відзначити вчинок Ігоря Мартинюка премією в розмірі місячної зарплатні, що становить близько 5,5 тис. грн.

Нагадаємо, що напад на інженера оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління» відбувся в середу, 6 червня. Власник крамниці ювелірних виробів «Срібна історія» завдав Ігореві Мартинюку трьох ударів кулаками і зірвав у нього нагрудний відеореєстратор.

Нападником виявився підприємець Василь Мачеус. Саме він разом з Оксаною Мачеус орендує нежитлове приміщення на вул. Лесі Українки, 15 площею 162 м². Через несплату оренди і заборгованість управління комунального майна Львівської міськради вже понад 10 років намагається відсудити у цих підприємців три приміщення у центрі міста.