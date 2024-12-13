Наразі вартість для всіх користувачів становитиме 20 грн

У п’ятницю, 13 грудня, у Львові на просп. Свободи, 7 запрацювала інклюзивна модульна вбиральня. Сплатити за послугу можна як готівкою, так і банківською карткою. Наразі вартість для всіх користувачів становитиме 20 грн, проте розробляється механізм, щоб для військових користування вбиральнею було безкоштовним. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Запит облаштувати інклюзивну вбиральню був давно. Зверталися особи з інвалідністю, громадські організації, які з ними працюють. Особливо гостро це питання назріло з початком війни і великою кількістю ветеранів на кріслах колісних. “Львівводоканал” провів усі комунікації і монтаж вбиральні. Приблизно місяць вона працювала у тестовому режимі, й мешканці могли користуватися нею безкоштовно, а вже від сьогодні вбиральня запрацювала повноцінно і вартість послуги становить 20 грн», – розповів заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.

Вбиральня складається з двох кабінок: перша – інклюзивна, друга – звичайна. Кожна кабінка має свій термінал для оплати. Оплатити послугу можна готівкою (купюрами чи монетами) або безготівково. Після оплати на дисплеї з’явиться напис «Заходьте, двері відчинено». Лише після цього можна заходити до вбиральні.

«Термінал решти не видає. Тому оплатити можна банківською карткою або ж готівкою, проте треба підготувати гроші без решти», – пояснив Юрій Свізінський.

За його словами, вбиральня працюватиме кожного дня з 09:00 до 21:00 год. Під час відсутності електроенергії вбиральня не працюватиме. Якщо ж мешканець зайшов у вбиральню і раптово вимкнулось світло, то заряду акумулятора вистачить, щоб відвідувач міг спокійно вийти з неї.

Як пояснюють у мерії, зараз вартість користування вбиральнею становить 20 грн. Однак, після певного часу її роботи і аналізу, скільки ресурсів вона споживає (світло, вода), вартість може бути відкоригована. Також напрацьовується механізм, щоб військові могли користуватися вбиральнею безкоштовно.