Радянську символіку з монумента збили ще у 2016 році

Поблизу ратуші, в самому центрі Мукачева демонтували радянський обеліск слави – пам’ятник солдатам, загиблим у Другій світовій війні. У міськраді зазначають, що могили воїнів будуть перезахоронені.

Про демонтаж пам’ятника у центрі міста вранці вівторка, 19 квітня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради. «Йдеться про обеліск в центрі міста. Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва». Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими на такий тип робіт організаціями почнуться наступного тижня», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У міській раді зазначають, що ще у 2016 році в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування мешканців міста і 76% мукачівців висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста Мукачева на кладовище.

Із обеліску слави у центрі Мукачева радянську символіку демонтували ще у квітні 2015 року відповідно до закону про декомунізацію. У липні 2021 року Мукачівська міська рада прийняла рішення я про перенесення пам’ятника на центральне кладовище та приведення його у належний стан. Тоді повідомлялося про виділення на роботи 650 тис. грн.

Нагадаємо, 11 квітня у Мукачеві демонтували радянський танк, який був розташований на постаменті у невеличкому сквері поблизу вулиці Миру. У міській раді запевнили, що танк не мав стосунку до Другої світової війни. Раніше міська влада також вирішила демонтувати пам'ятник Алєксандру Пушкіну та меморіальну дошку із ЗОШ №1, яка раніше відмовилася від імені російського поета.

Окрім того, мер Мукачева Андрій Балога заявив про наміри перейменувати майже 90 вулиць, скверів, площ та провулків на території громади, які мають назви, що стосуються російських та радянських діячів політики, літератури та мистецтва. Відповідне рішення вже затвердив виконком Мукачівської міськради, незабаром його розглянуть на сесії.