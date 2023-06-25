Бійка сталась на вулиці Соборній у Рівному

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо розслідування бійки у центральній частині Рівного. Вісім людей розпочали бійку, а потім один із них дістав ніж, повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, конфлікт відбувся вночі з 24 на 25 червня. Внаслідок сварки, яка виникла між вісьмома чоловіками, сталась бійка, яка переросла в різанину.

«Інцидент стався на вулиці Соборній. Попередньо відомо, що бійка відбулася під час раптово виниклого конфлікту між вісьмома чоловіками. Під час сутички та шарпанини один із них дістав ніж, яким завдав ударів молодикам», – повідомили у прес-службі поліції.

Внаслідок бійки поранення отримали троє чоловіків. 26-річного рівнянина госпіталізували з пораненням грудної клітини, а двом мешканцям села Малинськ надали допомогу на місці – у них були поранені рука та нога.

Патрульні міста розшукали трьох осіб, які можуть бути причетними до конфлікту. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, слідчі дії тривають.