Виставка триватиме до кінця квітня у Центрі Шептицького

У Центрі Шептицького у Львові відкрилася інтерактивна фотовиставка «Нотатки незламних», присвячена воїнам 116-ї окремої механізованої бригади. Виставка триватиме до кінця квітня. Її відвідувачі можуть прослухати розповіді воїнів, які є героями портретів.

Виставку відкрили 8 квітня у конференц-залі Центру Шептицького. Вона складається з портретів бійців 116 ОМБр, історію яких можна послухати, відсканувавши QR-код.

Під час відкриття виставки провели публічну дискусію, в якій взяли участь представники групи контролю бойового стресу бригади з позивним «Рубік», старша офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення «Кобра», а також засновниця та керівниця БФ «1991»Анастасія Сохацька, чемпіонка України з легкої атлетики та засновниця бігового клубу ProBig Орися Дем’янюк, та підприємець Ярослав Жеребецький. Модерував розмову виконавчий директор Центру Лідерства УКУ Андрій Рождественський.

Фото 116 ОМБр

«Щодня ми стикаємося з тим, що люди все більше втомлюються. Вся ця героїзація – це круто. Але за нею нам не треба забувати, що ці герої такі самі люди як і ми. У них теж є сім’ї, свої мрії та плани, у когось була улюблена робота чи навчання. Та всі вони в один момент обрали стати на захист держави. Ми часто можемо чути тезу “Я захищаю економічний фронт”. По-перше, фронт у нас один, все інше – тил. По-друге, можливо вже варто замінити людей, які два роки боронять державу і дати їм можливість побути з своїми рідними та мріями? Це дві важливі тези, які потрібно поширювати», – розповів під час дискусії військовослужбовець «Рубік».

Додамо, що виставка триватиме до кінця квітня. Вхід – вільний. Послухати нотатки онлайн можна за посиланням.