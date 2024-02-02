Під час ремонтних робіт у дворі Центру гунгарології УжНУ виявили провалля, глибиною близько 2,8 метрів.

Під час ремонтних робіт у саду Центру гунгарології УжНУ на вулиці Ольбрахта в Ужгороді виявили старовинний винний льох довжиною близько 40 м. У підвалі, видовбаному в скелі, знайшли залишки винних бочок та пляшку з-під вина.

Як розповів ZAXID.NET керівник «Турінформ Закарпаття» Олександр Коваль 2 лютого, знайдений підвал є одним з елементів винного ряду вулиці Ольбрахта, який зберігся на стародавніх картах. Проте, скільки насправді років винному льоху, встановлюватимуть науковці.

«Під час ремонтних робіт у дворі Центру гунгарології УжНУ виявили провалля, глибиною близько 2,8 метрів. Запросили професійних спелеологів та провели інспекцію. Всередині підвал – пустий. Його довжина – близько 40 метрів, ширина – 4 метри, з відгалуженням близько 10 метрів у бік річки Уж. У льосі знайшли залишки кілець та підстилок під бочки. На стінах збереглися петлі та частина воріт. Також знайшли одну пляшку з-під вина. Однак якого періоду цей підвал, треба досліджувати», – зазначив Олександр Коваль.

За словами туризмознавця, наразі у першу чергу треба безпечно консервувати об’єкт, а в майбутньому зареєструвати його як нововиявлену пам’ятку історії.