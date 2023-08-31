У закинутій будівлі неформально проживали люди, які й постраждали від пожежі

У столиці Південно-Африканської республіки Йоганнесбурзі спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок загоряння щонайменше 73 людини загинуло, серед них – семеро дітей, повідомило у четвер, 31 серпня, The Guardian.

Трагедія сталась вранці 31 серпня у багатоповерхівці в центрі міста. За словами речника служби з надзвичайних ситуацій Роберта Мулаудзі, у п'ятиповерхівці було «неформальне поселення» – попри те, що будівля була закинутою, в ній проживали люди.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та висловив співчуття Південно-Африканській Республіці. «Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття президенту Сирілу Рамафосі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», – написав Володимир Зеленський.

52 мешканці отримали поранення, а 73 – загинуло. Серед жертв пожежі було семеро дітей. Пожежу називають однією з найстрашніших трагедій в історії ПАР.

Пожежу вдалося загасити, проте будівля досі димить. Наразі тривають пошукові роботи.

За даними видання, раніше в серпні пожежа виникла на верхньому поверсі будівлі в передмісті Йовіль, неподалік від центрального ділового району, а в червні двоє дітей загинули під час пожежі в Гілброу. У липні після підземного вибуху газу сталася пожежа. Масштабна пожежа у центрі Йоганнесбургу стала четвертою за останній час.