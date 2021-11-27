Поліція евакуювала людей, які були всередині мерії

Ввечері суботи, 27 листопада, у туалеті Львівської міської ради знайшли гранату. Про знахідку ZAXID.NET стало відомо з джерел у Ратуші, у прес-службі поліції журналістам також підтвердили, що на місці працюють вибухотехніки та криміналісти, за попередньою інформацією граната не є бойовою.

«До поліції надійшло повідомлення, що в приміщення міської ради було знайдено предмет схожий на гранату. На місці працюють вибухотехніки та криміналісти. За попередньою інформацією знахідка – муляж гранати», – розповіла ZAXID.NET Світлана Добровольська, речниця поліції Львівщини.

За даними ZAXID.NET, знахідка є схожою до гранати Ф-1. Вона пофарбована в зелений колір і зроблена з дерева.

Додамо, що до сьогодні, 27 листопада, вхід у мерію був обмеженим через карантин та червону зону. Саме сьогодні, у суботу, вхід до Ратуші відкрили для львів'ян і туристів.