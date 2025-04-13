У столиці Туреччини Анкарі відбудеться зустріч із питань безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Росією та Україною. Про це у неділю, 13 квітня, повідомили CNN Turk та Anadolu.

Турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Туреччини пишуть, що 15-16 квітня в Анкарі відбудеться зустріч із питань безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню. На них мають зустрітися українські та російські представники.

«Зустріч відбудеться в штабі командування Військово-морських сил Туреччини. На ній обговорять морський аспект можливих військових планувань для підтримання миру в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

Також зауважують, що переговори проходитимуть за участі військових представників іноземних держав, однак не уточнюють про кого саме йдеться.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті. Своєю чергою Україна висловила готовність до 30-денного повного припинення вогню вздовж всієї лінії фронту.

18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Результатами цього діалогу стала згода Путіна на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Під час перемовин в Ер-Ріяді Саудівської Аравії, що тривали з 23 по 25 березня, США домовились з українською та російською делегаціями унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі.