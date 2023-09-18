Усі 9 будівель знесені одночасно

У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу у лютому 2023 року, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель. Про це повідомило місцеве видання TRT Haber.

Зазначається, що у місті понад 36 тис. будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан.

Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кілограмів вибухівки та 30 тис. детонаторів. Усі 9 будівель знесені одночасно.

відео TRT Haber

Наразі в місті знесено близько 6 тис. будівель. Малоповерхові будинки у місті зносять за допомогою будівельної техніки, а багатоповерхівки – за допомогою вибухівки. Цей метод і був застосований під час знесення дев'яти 15-поверхових будинків у районі Ешилтеп.

Нагадаємо, у турецькій провінції Кахраманмараш, яка розташована неподалік кордону із Сирією, у лютому 2023 року стався землетрус магнітудою 7,7 бала, після чого сталася ще низка менших, але також потужних землетрусів. Їх також відчували в Сирії. В обох країнах загинули щонайменше 1,5 тис. людини, тисячі отримали поранення.