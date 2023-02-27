Внаслідок землетрусу зруйновані 25 будинків

У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина та зруйновані 25 будинків. Про це 27 лютого повідомило видання Anadolu.

Зазначається, що землетрус стався приблизно о 12:04 27 лютого в турецькій провінції Малатья на південному сході країни. Епіцентр поштовхів припав на район Єшилютр.

Управління з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що внаслідок землетрусу зруйновані 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих мешканців просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу. Наразі відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

Зазначимо, що це вже третій значний землетрус, який трапився в Туреччині впродовж лютого. Внаслідок руйнівних землетрусів загинули понад 50 тисяч людей.

Внаслідок повторного землетрусу 20 лютого загинули шестеро людей та майже 300 постраждали. Турецька влада анонсувала масштабне розслідування, в межах якого арештовані понад 200 забудовників.