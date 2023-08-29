Діти гралися у підвалі

У вівторок, 29 серпня, 7-річна мешканка Турки під час гри з друзями впала у шестиметровий колодязь, на третину заповнений водою. Рятувальникам вдалося витягнути її і передати медикам.

Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку близько 17:00, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

На місці події з’ясувалося, що під час гри діти забігли в підвал, де дівчинка 2016 року народження випадково впала в колодязь глибиною близько 6 м, в якому було близько 2 м води.

Рятувальники витягнули дитину і передали її медикам, які після огляду госпіталізували дівчинку в лікарню в стані середньої важкості.