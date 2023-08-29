У Турці 7-річна дівчинка впала в колодязь
Попри те, що в колодязі було до двох метрів води, дитина вижила
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Діти гралися у підвалі
У вівторок, 29 серпня, 7-річна мешканка Турки під час гри з друзями впала у шестиметровий колодязь, на третину заповнений водою. Рятувальникам вдалося витягнути її і передати медикам.
Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку близько 17:00, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.
На місці події з’ясувалося, що під час гри діти забігли в підвал, де дівчинка 2016 року народження випадково впала в колодязь глибиною близько 6 м, в якому було близько 2 м води.
Рятувальники витягнули дитину і передали її медикам, які після огляду госпіталізували дівчинку в лікарню в стані середньої важкості.
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