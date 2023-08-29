У понеділок, 28 серпня, у селі неподалік Жидачева 62-річна жінка впала у 8-метровий колодязь та загинула. Її тіло витягнули з колодязя рятувальники, які й повідомили про цей інцидент.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 28 серпня приблизно о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Заболотівці Стрийського району в приватному господарстві в колодязі глибиною вісім метрів виявлено тіло жінки, 1961 року народження.

До місця події було направлено рятувальників, які витягнули тіло жінки з колодязя та передали працівникам поліції. Деталі події з’ясовують правоохоронці.