На Рівненщині під колесами автомобіля загинув 42-річний чоловік

Вранці 13 березня у місті Вараш Рівненської області сталася смертельна ДТП. Під колесами автомобіля 21-річного військовослужбовця загинув 42-річний місцевий житель. Про це ZAXID.NET повідомила речниця управління ДБР у Хмельницькій області Катерина Герасімук.

«За попередньою інформацією, близько 8:30 ранку у Вараші 21-річний військовий Національної гвардії України, перебуваючи за кермом власного авто, здійснив наїзд на пішохода. 42-річний чоловік саме перетинав проїзну частину по пішохідному переходу неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території, як це шириться у соцмережах. Потерпілий загинув на місці події», – зазначила Катерина Герасімук.

За результатами освідування водій був тверезим.

Подію попередньо кваліфікували, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.