У Варшаві 10-го квітня відкриють пам'ятник жертвам Смоленської трагедії

У Варшаві у восьму річницю Смоленської катастрофи 10 квітня відкриють пам’ятник загиблим, а також закладуть камінь під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському. Про це повідомляється на офіційній сторінці правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) у Twitter.
Як зазначають, пам'ятник встановлять на площі Пілсудського у центрі міста. «У восьму річницю найстрашнішої катастрофи в історії повоєнної Польщі запрошуємо усіх на Богослужіння у пам'ять про полеглих, на марш, а також на відкриття пам’ятника жертвам цієї національної трагедії», - йдеться у заяві партії.
Програмою заходів передбачено також закладення каменю під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському, виступи президента Польщі Анджея Дуди та лідера PiS Ярослава Качинського.
Представники партії поінформували, що традиційний щомісячний марш 10-го числа, який буде 96-м з моменту катастрофи, стане останнім. «Це не випадковий збіг (96-й марш і 96 жертв катастрофи). У цих цифрах, які доповнюють одна одну, є велика символічна сила», - заявили у партії Ярослава Качинського.
Як відомо, у Смоленській катастрофі 10 квітня 2010 року загинули усі 96 осіб, які перебували на борту урядового Ту-154М, включно з президентським подружжям Лєха та Марії Качинських. Вони прямували на відзначення 70-х роковин Катинського злочину.
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