На Вінниччині сталася важка ДТП, в якій загинуло дев'ятеро людей, що їхали в переповненому легковику. Серед загиблих є і діти, повідомила поліція Вінницької області.

Аварія сталася поблизу села Бродецьке Хмільницького району у вівторок, 22 серпня о 19:28. За попередньою інформацією правоохоронців, в результаті зіткнення автомобіля ВАЗ із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та вісім його пасажирів, серед яких – діти.

На місці події працюють слідчі обласного управління поліції, поліцейські, криміналісти та рятувальники. Правоохоронці встановлюють обставини цієї аварії й пообіцяли надати розширену інформацію пізніше.

Фото поліції Вінницької області

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що серед загиблих – п’ятеро дорослих і четверо дітей. Водночас легкові автомобілі зазвичай розраховані на п’ятьох людей, включно з водієм.