Класичний Mini, переобладнаний в електромобіль

У Великобританії переобладнання звичайних автомобілів в електричні набирає обертів. Почати англійці вирішили з улюбленого багатьма класичного Mini, який відомий також як автомобіль Містера Біна. Що правда таке переобладнання важко назвати доступним.

Базовий пакет переробки класичного Mini постачається з акумуляторною батареєю на 20 кВт-год та коштує 35 400 доларів США. Цього має бути достатньо, щоб автомобіль мав пробіг від 96 до 113 км. Клієнтам також буде запропонована можливість вибрати більш потужний електродвигун та більший акумуляторний блок, розповідає carscoops.com.

При виборі донора британська компанія LEC, яка переробляє класичні автомобілі на електричні, ставила за мету, щоб їх комплект переробки був одним з найбільш економічно вигідних на ринку. Втім, навряд чи це можна назвати дешевим комплектом.

Ціна базового набору для конвертації LEC становить 35 400 доларів США, причому без урахування місцевих податків, доставки та автомобіля-донора (мається на увазі класичного Mini). LEC окремо його знайде, якщо у господаря немає власного бензинового екземпляра.

З Nissan Leaf знімуть батарею, електродвигун, контролер та інше необхідне для монтажу обладнання. Такий електромобіль може проїхати на одному заряді 96 до 113 км.

Перетворення кожного класичного Mini на електромобіль займає близько шести тижнів. Але тепер черга на такі послуги вже становить близько пів року.

«Як любителі класичних автомобілів для нас було справою честі зосередитись на оригінальному Mini, - сказав Метью Квіттер, засновник та директор LEC. - Алек Ессігоніс був одним із найбільш вільнодумних дизайнерів, але він добре знав, як вкладатись у бюджет. Завдяки цьому переобладнанню ми прагнули, щоб класичний Mini став доступним, але водночас практичним не лише для жителів Лондона, але й у всьому світі».

LEC також пропонує комплекти перетворення в електромобілі інших класичних моделей, таких як Morris Minor, Morris Traveler та оригінальний Land Rover Defender.