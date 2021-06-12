Евакуювали перший електричний самокат

В місті Херефорд було евакуйовано самокат, водій якого порушував правила пересування на персональному електротранспорті. Це перший подібний випадок з початку вступу в силу правил для подібної техніки. Надалі правила для водіїв електротранспорту будуть ще більш суворими – для них буде обов'язкова страховка та посвідчення водія.

У Великій Британії правила користування персональним електротранспортом досить суворі, повідомляє Hereford Cops. Водій такого транспортного засобу зобов'язаний мати посвідчення водія, реєстраційні документи та страховий поліс.

Якщо водій виїде на електросамокаті без страхового полісу, йому загрожує штраф у розмірі 300 фунтів стерлінгів (425 доларів США). А ще за таке порушення з водійського посвідчення знімуть 6 штрафних балів. Якщо посвідчення водія немає, то бали з нього знімуться, коли громадянин подасть заявку на його отримання.

Правила забороняють використання електричних самокатів у деяких громадських місцях, на дорогах для автомобілів та у місцях, де покриття зроблено з бруківки.