П’яний водій збив електроопору та втік із місця ДТП, покинувши автомобіль у кюветі

У Винниках Volkswagen Polo збив електроопору, а водій покинув місце ДТП, залишивши автомобіль у кюветі. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 22 вересня, на вул. Галицькій. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На фото, які в соцмережах оприлюднили свідки ДТП, видно автомобіль із написом KredoBank.

Речник «Кредобанку» Віктор Гальчинський підтвердив ZAXID.NET цю інформацію. Він розповів, що за кермом службового автомобіля перебував менеджер одного з львівських відділень банку. А також, що, за його інформацією, водій не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору. Він зазначив, що пізніше чоловік звернувся до медиків, а також погодився на перевірку на стан сп'яніння у медзакладі. Віктор Гальчинський розповів, що за цим фактом буде проведено службову перевірку.

Фото патрульної поліції та очевидців

У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що до них повідомлення про подію надійшло о 23:43.

«Патрульні, які прибули на місце події, виявили автомобіль Volkswagen Polo, який знаходився у кюветі з численними механічними пошкодженнями, а також пошкоджену електроопору. Водія автомобіля на місці ДТП не було. Свідки повідомили, що бачили, як з автомобіля вийшов чоловік та пішов у невідомому напрямку», – повідомили у патрульній поліції.

Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля в момент ДТП перебував місцевий мешканець, 1979 року народження. Патрульні розшукали його вдома та запропонували поїхати на місце ДТП. Свою вину він не заперечував. За інформацією патрульної поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, але від перевірки та від медичної допомоги відмовився.

На водія склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна); ст. 122-4 (Залишення місця ДТП); ч. 1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння).