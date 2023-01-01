45-річного вінничанина затримали за використання піротехніки

У новорічну ніч, 1 січня, поліцейські Вінниччини затримали чоловіка, який запускав салюти.

Як повідомили у поліції, близько 00:30 надійшло повідомлення про порушення заборони використання салютів. Керівник відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб розповів, що чоловіка, причетного до правопорушення, поліцейські встановили за допомогою свідків події. Ним виявився 45-річний вінничанин.

Чоловіка доставили до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події. Дії правопорушника кваліфіковані за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).