Акцію щороку проводять до Європейського тижня мобільності

У вівторок, 19 вересня, у Львові відбудеться традиційна акція «Велосипедом на роботу» в межах Європейського тижня мобільності. Львів’ян закликають пересісти на двоколісний транспорт.

Спершу велосипедисти зберуться о 8:30 біля пам’ятника королю Данилу, де на всіх чекає велосніданок від організаторів. Також усі велосипедисти отримають 20% знижки на їжу та напої у кав’ярні Black Honey на вул. Галицькій, 20. Акція діє впродовж дня, для цього треба озвучити на касі промокод «велосипедом на роботу» та показати свій ровер, повідомили в управлінні вуличної інфраструктури ЛМР.

Акція має на меті популяризувати велосипед як вид транспорту та заохотити мешканців частіше їздити альтернативним транспортом.

«В Україні, на відміну від Європи, велосипед ще не використовують для поїздок, зокрема, на роботу. У нас здебільшого велосипедом користуються на дозвіллі. Тому цією вже традиційною акцією ми пропагуємо комфортне, альтернативне, корисне для здоров’я та не шкідливе для довкілля переміщення містом», – зазначили організатори.

Серед інших запланованих подій до Європейського тижня мобільності – лекція «Лайфхаки велосипедистів», пішохідна екскурсія від трамвайного депо до сучасного транспортного хабу та екскурсія на тролейбусі з системою автономного живлення. А у п’ятницю до міжнародного Дня без автомобіля вперше зроблять центральну вулицю пішохідною.

«Зробимо на цей день львівську вулицю без автомобілів. Такою вулицею ми обрали Січових Стрільців (від Гнатюка до Костюшка). Запрошую в цей день прогулятися вулицею і відчути її потенціал бути ще привабливішою і активнішою», – повідомив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Як наголошує міськрада, Львів активно розвиває міську велоінфраструктуру. Першу велодоріжку у місті збудували у 2011 році, зараз протяжність велосипедної мережі Львова становить понад 130 км.

«До 2023 року у Львівській громаді хочуть облаштувати ще не менше 150 км доріжок та смуг для велосипедистів. Це дозволить з’єднати між собою всі ділянки велосипедної мережі в межах міста. А також з’єднати з велосипедною інфраструктурою Львова щонайменше 7 населених пунктів Львівської МТГ», – повідомили в ЛМР.

Події Європейського тижня мобільності у Львові триватимуть до 22 вересня. Перелік заходів тут.