Обговорюється пропозиція продовжити велодоріжку і до Рави-Руської

Під час реконструкції міжнародної траси М-09 уздовж неї збудують суцільну велодоріжку від Львова до Жовкви. Фінансуватиме проект Європейський банк реконструкції і розвитку. Про це ідеться на сторінці Львівська громада. Агломерація.

Проект із будівництва велодоріжки, що з’єднає кілька громад, включений у замовлену Службою відновлення та розвитку інфраструктури проектно-кошторисну документацію. Уже розпочалися переговори та офіційні звернення до міністра інфраструктури України про те, щоб згодом продовжити велодоріжку до Рави-Руської.

«Будівництво велодоріжки на трасі М-09 – безпрецедентне в Україні. У проекті передбачено чимало інновацій, які до цього не застосовували. Також це є хорошим прикладом міжмуніципального співробітництва та консолідованої позиції Жовківської, Куликівської та Львівської громад», – прокоментував заступник директора департаменту міської агломерації Роман Кізима.

Він додав, що велодоріжки були передбачені проектом реконструкції дороги М-09, але лише в населених пунктах, а не уздовж траси. Та громади Львівського району домоглися, аби в ПКД включили проект суцільної велодоріжки.

«Для Жовкви та навколишніх громад будівництво велодоріжки має стратегічне значення. Насамперед, це альтернативний маршрут – 20% мешканців навколишніх громад готові їздити у місто велосипедом або електросамокатом. Окрім того, з початку року у Жовківській громаді відбулося два чемпіонати України з велоспорту, на який приїздили спортсмени з усієї України. Жовква потроху стає велосипедною столицею України. І поява нового веломаршруту – лише сприятиме розвитку цього виду спорту, популяризуватиме наше місто та залучатиме більше туристів», – сказав міський голова Жовкви Олег Вольський.

Окрім того, велодоріжка значно розширить туристичний потенціал регіону.

Веломаршрут з'єднає між собою громади Львівської МТГ - Малехова, Великих Грибовичів та Гряди.

«Велодоріжка від Львова до Жовкви, а нині активно обговорюється, щоб її зробили до Рави-Руської, особливо актуальна в межах ЄвроВело. Це європейська мережа магістральних велосипедних сполучень, розроблена європейською федерацією велосипедистів, що сполучає країни Європи між собою», – говорить в.о. начальника управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Наразі на ділянці автодороги міжнародного значення Львів – Рава-Руська розпочалися підготовчі роботи.

Додамо, що у травні у Львові представили Концепцію розвитку велосипедного транспорту на території Львівської ОТГ, яку планують реалізувати до 2033 року. Концепція передбачає добудову низки велодоріжок та будівництво нових, що з’єднають сім сіл та містечок Львівської ОТГ. Ідеться про не менше, ніж 150 км інфраструктури.