У ВМС повідомили, коли Україна отримає американські патрульні катери

30-метровий катер класу «Айленд» у США

У командуванні Військо-Морських сил Збройних сил України завершується опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» зі США. Про це йдеться у заяві прес-служби.

«Катери ми отримуємо безкоштовно, але їхнє транспортування, підготовка екіпажів, та інші супутні витрати здійснюються коштом держави», – наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.

«Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в межах чинного законодавства, але наразі такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в межах чинної угоди між урядом України та США», – додав він.

Міноборони України вже повідомило американській стороні про готовність отримати катери на запропонованих умовах.

«Наразі очікується повідомлення від США щодо термінів проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту, під час якої планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов’язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт», – йдеться у заяві.

Безпосередній процес передачі катерів розпочнеться після підписання вищезгаданого контракту. Цей процес включає також підготовку особового складу, який буде проходити службу на патрульних катерах типу «Айленд».

Раніше у розслідуванні програми «Схеми» зазначалося, що США готові передати українським ВМС 30-метрові катери класу «Айленд», що були на службі Берегової охорони США, а нині перебувають у порту Балтимора.

Однак, згідно з інформацією розслідувачів від своїх джерел у Пентагоні та Сенаті США, Україна такому подарунку «опирається» нібито через меркантильні мотиви керівництва держави.

Зокрема, одним з українських заводів, які завантажені держзамовленням з відновлення флоту та постачають на озброєння ВМС малі броньовані артилерійські катери, є ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська кузня»), бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко.

«За даними джерел «Схем» у Міноборони, саме на катери виробництва заводу «Кузня на Рибальському» закладають гроші у Державному оборонному замовленні на наступні роки. Ввезення американських «Айлендів», схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу. Утім, офіційно дізнатися, чи закладають у бюджеті витрати на майбутні катери чи на отримання «Айлендів» Україною – неможливо», – зазначають «Схеми».